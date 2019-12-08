Son Dakika Haberleri: Kayakseverler Palandöken'e akın etti
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Kayakseverler Palandöken'e akın etti

6 saat önce

Bir dünya markası haline gelen Palandöken'in kayak sezonunu açmasının ardından ülkenin dört bir yanından vatandaşlar hafta sonunda Erzurum'a akın etti.

Kayakseverler Palandöken'e akın etti, System.String[]

Bir dünya markası haline gelen Palandöken'in kayak sezonunu açmasının ardından ülkenin dört bir yanından vatandaşlar hafta sonunda Erzurum'a akın etti.


Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen 200 kişinin aynı anda kayabileceği pist alanına sahip Palandöken'in tadını öncelikli olarak yerli turistler çıkardı. Kayak sezonunun başlaması ile 55 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtü ile ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti.


2 günlük tatil için Ordu'dan Erzurum'a gelen vatandaşlar, Palandöken'in muhteşem bir yer olduğunu söylediler. Ordulu vatandaş, "Kışın hafta sonunu değerlendirmek için çok güzel bir fırsat. Rakım yüksek olduğu için temiz havası çok güzel. Geç yatmamıza rağmen sabah çok erken saatlerde uyandık, sanırım bunun sebebi yüksekliğin ve karın etkisi" dedi.


Arkadaşları ile Bayburt'tan gelen Yusuf İslam Kelleci ise, Palandöken Kayak Merkezi'nin çok büyük olduğunu söyleyerek, "Erzurum'da havanın bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk. Sezonun ilk kayağı olduğunu öğrendik. İlk defa geliyoruz, çok beğendik" diye konuştu.


Aydınlı Zehra Kibar, "Karla ilk defa tanışmak çok güzel bir duygu. Biraz geç oldu ama oldu. Kaymayı çok sevdim. Arkadaşlarımla çok eğlendim. Şuan kızakla yetinsem de kayak yapmayı çok istiyorum" derken, Ceyda Akittürk ise, "Ben Kayseriliyim, orada da kayak yaptım. Herkese tavsiye ediyorum, burası çok eğlenceli" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Palandöken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
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