Kaybolan Mustafa Uçar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: SAĞ SALİM ULAŞMAYI ÜMİT EDİYORUZ

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 'Ava gidiyorum' deyip evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mustafa Uçar'ı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye giden Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaybolan Mustafa Uçar'ın ailesiyle görüştü. Ardıdan açıklama yapan Vali Hacıbektaşoğlu, "Eldeki bilgilere göre arkadaşlarıyla gittikleri av güzergahları, gidebilecekleri yerler, 10 kilometreye kadar aranan yerler var. Bütün ekipler sahada. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Epey bir vakit geçti. İnşallah bir yere sığındıysa, sığınabildiyse sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Bütün ekiplerimiz çalışıyor. Kar yağışı devam ediyor. İnsansız hava aracı talep ettik. Onun dışında termal dronlarımız yine sahada arkadaşlarımızın teknik kabiliyetlerini kullanabiliyorlar" dedi.