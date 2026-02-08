Kaybolan Otizmli Genç Ormanda Bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde dün evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan otizmli Melih Altuntaş (18), 8 saat sonra ekipler tarafından evine 5 kilometre mesafede, ormanda bulundu. Polis, sağlık durumu iyi olan Altuntaş'a üşümemesi için montunu giydirdi.

Çerkezköy'ün Fatih Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Altuntaş, dün sata 15.30 sıralarında evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Altuntaş'ın annesi İrina Asenova Altuntaş, saat 18.00 sıralarında durumu Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, ilçede arama çalışması başlattı. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda bölgede kapsamlı saha taraması yapıldı. Melih'in ailesine gönderdiği mesajda dere kenarında ve ormanda olduğunu belirtmesi üzerine aramalar bu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Telefon sinyallerinin Ambardere mevkiini göstermesiyle yaklaşık 70 polis bu bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen orman adım adım tarandı. İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de çalışmaları yerinde koordine etti.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Arama çalışmaları saat 23.30 sıralarında sonuç verdi ve Melih Altuntaş, evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ormanda Yunus polisleri tarafından bulundu. Altuntaş'a bir polis, üşümemesi için montunu giydirdi. Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin kontrolünde Altuntaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Melih Altuntaş, polis aracıyla evine götürülüp ailesine teslim edildi. Aile, çocuklarını karşılarında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, arama çalışmalarına katılan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, hızlı ve koordineli müdahalenin mutlu sonu getirdiğini ifade etti.

Haber – Kamera: Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),