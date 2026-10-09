Kayınçosundan yediği kazık 13 yıllık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayınçosundan yediği kazık 13 yıllık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayınçosundan yediği kazık 13 yıllık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13 yıldır işlettiği dükkanını kapatma kararı alan bir esnaf, iş yerinin camına astığı yazıyla kayınbiraderinin kendisini 890 bin TL dolandırdığını öne sürdü. Kayınbiraderinin eşiyle birlikte Polonya'ya kaçtığını iddia eden esnaf, yaşadıklarına isyan ederek İstanbul'dan ayrılıp Sivas'a yerleşeceğini duyurdu.

13 yıldır işlettiği dükkanını kapatma kararı alan bir esnaf, iş yerinin camına astığı yazıyla kayınbiraderi tarafından 890 bin TL dolandırıldığını öne sürdü. Yaşadıklarından kayınbiraderini ve ailesini sorumlu tutan esnaf, parasını kaybetmesinin ardından Sivas'a taşınacağını duyurdu.

"13 YILDIR İŞLETTİĞİM DÜKKANIMI KAPATMAK ZORUNDA KALDIM"

İş yerinin camına "Dükkanımı kapatıyorum" başlıklı bir yazı asan esnaf, 13 yıllık işletmesini kapatma gerekçesini anlattı.

Esnaf, yazısında "13 yıldır işlettiğim dükkanımı maalesef kapatmak zorunda kaldım. Sebebi ise beni dolandıran kayınçom" ifadelerini kullanarak kayınbiraderini suçladı.

"890 BİN LİRAMI DOLANDIRIP POLONYA'YA KAÇTI"

Kayınbiraderinin kendisini yaklaşık 890 bin TL dolandırdığını iddia eden esnaf, söz konusu kişinin eşiyle birlikte Polonya'ya gittiğini ileri sürdü.

Kayınçosundan yediği kazık 13 yıllık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay

Yazısında kayınbiraderi ve bazı aile üyelerine yönelik ağır suçlamalarda bulunan esnaf, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişilerin isimlerini de sıraladı. Ayrıca Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde bir adres bilgisine yer verdi.

"BEN SİVAS'A YERLEŞİYORUM"

Dükkanını kapatmasının ardından İstanbul'dan ayrılacağını belirten esnaf, mahalle sakinlerine de veda etti.

Yazısında, "Ben Sivas'a yerleşiyorum. Vereceğim yok, alacaklarımı helal ettim. Tüm komşularıma hakkımı helal ediyorum, sizler de ediniz." ifadelerine yer verdi.

Kendisini "Mahallenizin esnafı" olarak tanıtan işletme sahibi, duyurusunu ismiyle tamamladı. Esnafın kayınbiraderi hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarına ilişkin resmi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği ise bilinmiyor.

İstanbulPolonyaGüncelSivasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • brskili brskili:
    bu durumda bile arkanda duran eşine helal olsun ve sana da helal olsun ki huzurunu bozmamayı becermişsin. rabbim haklının yanında olur sen merak etme 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Bülent Ersoy ’Kaos’ çıkardı Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı Arandığı ortaya çıktı Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Video çekerken telefonu denize düştü Kaydettiği görüntüler şaşırttı Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı
14:04
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
13:48
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkmayacağıma bile emin olabilirsiniz
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkmayacağıma bile emin olabilirsiniz
13:43
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Son noktayı “Beni tanıyorsunuz“ diyerek koydu
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı "Beni tanıyorsunuz" diyerek koydu
13:41
Maltepe’de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
13:02
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 14:13:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayınçosundan yediği kazık 13 yıllık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei