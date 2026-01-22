Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu

KÜTAHYA'da iki gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Fahrettin Uçar (71), inşaat işçileri tarafından bulundu.

Zafertepe Mahallesi'nde oturan ve 2 gün önce evinden çıkan Fahrettin Uçar geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramada Uçar'a ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlatıldı. Ağaçköy Mahallesi regülatör mevkisinde bir bağ evi inşaatında çalışan işçiler, Uçar'ı tarlanın ortasında yerde yatar vaziyette buldu. İşçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Uçar, tedbir amaçlı Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Uçar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.