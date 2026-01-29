Kayıp Alzheimer Hastası İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
Kayıp Alzheimer Hastası İçin Arama Devam Ediyor

29.01.2026 16:44
Uşak'ta 18 gündür kayıp olan 66 yaşındaki Nurten Bilir için arama çalışmaları sürdürüyor.

Uşak'ta 11 Ocak tarihinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası 66 yaşındaki Nurten Bilir'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları 18'inci gününde devam ediyor.

Kemalöz Mahallesi Birinci Kasapoğlu Sokak'taki evinde annesiyle birlikte yaşayan Uğur Bilir (36), 11 Ocak sabahı uyandığında annesinin evde olmadığını fark etti. Yapılan değerlendirmelerde Nurten Bilir'in, Eşme ilçesinde yaşayan kızının yanına gitmek istediğini söylediği ancak buraya da ulaşmadığı öğrenildi.

Annesine ulaşamayan Uğur Bilir'in Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunduğu, bunun üzerine emniyet ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldığı belirtildi. Kayıp şahsa ait bilgilerin İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ile paylaşıldığı, ekiplerin kendi sorumluluk alanlarında çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.

Arama faaliyetleri kapsamında özel eğitimli arama köpeğinin de kullanıldığı, Nurten Bilir'in geçebileceği güzergahlardaki güvenlik kameralarının incelendiği ve ikamet çevresindeki ormanlık alanlarda tarama yapıldığı öğrenildi.

Aradan geçen 18 güne rağmen kendisinden haber alınamayan Nurten Bilir'i bulmaya yönelik çalışmalar sürüyor. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Uşak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
