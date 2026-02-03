Kayıp Berkan Karakaya için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ARAMALAR SAZLIK ALANDA YOĞUNLAŞTI

Hatay'ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisi yakınlarında Asi Nehri'ne düşen Berkan Karakaya adlı vatandaşı arama çalışmaları gecenin ilerleyen saatine rağmen devam etti. Su altı arama kurtarma ekiplerinin, kayıp Berkan Karakaya'yı arama çalışmalarını sazlık alanlarda yoğunlaştırdığı belirtildi.

Samim SELÇUK/ Hatay,