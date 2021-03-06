Kayıp koyunları jandarma ekipleri drone ile buldu - Son Dakika

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Kayıp koyunları jandarma ekipleri drone ile buldu

AKSARAY - Aksaray'da bir üreticinin kaybolan 83 koyunu jandarma ekipleri tarafından drone ile 20 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay Aksaray'ın Eskil İlçesine bağlı İkizce Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yapan Hüseyin Gökoğlu koyunları otlatmak için dün saat 17.00 sıralarında 5 kilometre uzaklıktaki meraya götürdü. Burada koyunların otladığı sırada koyunların eksikliğini fark eden Gökoğlu durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek kısa sürede olay yerine geldi. Bir süre yaya olarak arama yapan jandarma ekipleri koyunları bulamayınca drone ile arama çalışması yapmaya başladı. 16 saatlik çalışmanın ardından koyunlar 20 kilometre uzaklıktaki Sultanhanı ilçesinin Kuştepe mevkiinde bulundu. Koyunlar çoban Hüseyin Gökoğlu'na teslim edilirken Gökoğlu jandarma ekiplerine teşekkür etti.