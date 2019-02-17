Kayıp Üniversiteli Kızın Cesedi Baraj Gölünde Bulundu

Tunceli
'de önceki gün ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan üniversite öğrencisi genç kız, Uzunçayır
Baraj Gölü'nde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Munzur Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Evin Tankaş'tan (26) haber alamayan ailesi, önceki gün polise kayıp başvurusunda bulundu.
Başvuru üzerine Tankaş'ı arama çalışması başlatan polis ekipleri, Aktuluk Mahallesi Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında suda bir ceset bulunduğuna dair ihbar aldı.
Olay yerine giden cumhuriyet savcısı, Emniyet Müdürlüğü
olay yeri inceleme ekipleriyle yaptığı incelemede, cesedin kayıp üniversite öğrencisi Tankaş'a ait olduğunu belirledi. AFAD
ekiplerince sudan çıkarılan genç kızın cesedi, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Tunceli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Genç
kızın cesedinin, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp
Kurumuna gönderileceği bildirildi.