Kayıp Yavru Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayıp Yavru Köpek Kurtarıldı

13.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Dereli ilçesinde mahsur kalan yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

GİRESUN'da Dereli ilçesinde dere yatağında mahsur kalan yavru köpek, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Dereli ilçesinde Aksu Deresi'nden gelen sesleri fark edenler, mahsur kalan köpeğin kurtarılması için Dereli Belediyesi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, iş makinesi ile yaptıkları çalışmada dere kenarına inip, yavru köpeği bulunduğu yerden kepçeyle çıkararak güvenli alana aldı.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, kış koşullarında gösterilen duyarlılığın örnek davranış olduğunu belirterek, "Zor durumda kalan bir cana sahip çıkmak vicdan ve insanlık meselesidir. Dereli Belediyesi olarak yalnızca hizmet üretmekle değil, doğaya ve tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ilke ediniyoruz. Personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

HABER-KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Giresun, Dereli, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Yavru Köpek Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:05:58. #7.11#
SON DAKİKA: Kayıp Yavru Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.