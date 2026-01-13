Kayıp Yavru Köpek Kurtarıldı

GİRESUN'da Dereli ilçesinde dere yatağında mahsur kalan yavru köpek, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Dereli ilçesinde Aksu Deresi'nden gelen sesleri fark edenler, mahsur kalan köpeğin kurtarılması için Dereli Belediyesi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, iş makinesi ile yaptıkları çalışmada dere kenarına inip, yavru köpeği bulunduğu yerden kepçeyle çıkararak güvenli alana aldı.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, kış koşullarında gösterilen duyarlılığın örnek davranış olduğunu belirterek, "Zor durumda kalan bir cana sahip çıkmak vicdan ve insanlık meselesidir. Dereli Belediyesi olarak yalnızca hizmet üretmekle değil, doğaya ve tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ilke ediniyoruz. Personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

