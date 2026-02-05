Kaymakam Ayvat'tan İhtiyaç Sahiplerine Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaymakam Ayvat'tan İhtiyaç Sahiplerine Ziyaret

Kaymakam Ayvat\'tan İhtiyaç Sahiplerine Ziyaret
05.02.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, yaşlılar ve engellileri ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinledi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, ihtiyaç sahibi yaşlılar ile özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti.

Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından (SYDV) destek alan ailelere ziyaretlerini sürdüren Ayvat, Gidirli Mahallesi'nde ikamet eden engelli, ihtiyaç sahibi ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ayvat, ziyaret ettiği Hüma Demir'in evinin durumun kötü olduğunu, yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandığını belirterek, "Allah nasip ederse Hüma teyzemize yeni bir ev yapmak adına çalışmalara başladık. Evin inşası için SYDV'den 500 bin lira nakdi yardım için süreç başlatıldı." dedi.

Ayvat, daha sonra engelli İbrahim Songur, Rahmi ve Seyit Aytekin ile ihtiyaç sahibi Hasan ve Mevlüde Çelik çiftini ziyaret etti.

Devletin her zaman engellinin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayan Ayvat, "Engelli ve ihtiyaç sahiplerimizin, özellikle yaşlılarımızın yaşam kalitesini yükseltmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Yapmış olduğumuz ziyaretlerle ihtiyaçlarını yerinde görerek tespit etmekte ve hızlı şekilde giderilmesi için çalışmalarımızı yönlendirmekteyiz." dedi.

Ziyaretlere SYDV Müdürü Okan Ünal ve mahalle muhtarı Mustafa Parlak da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Ayvat'tan İhtiyaç Sahiplerine Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:57:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Ayvat'tan İhtiyaç Sahiplerine Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.