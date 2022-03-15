Kaymakam Durani Dinç'ten dernek ve oda ziyareti - Son Dakika

Nallıhan Kaymakamı Durani Dinç, Yerel Eylem Deneği ile Nallıhan Ziraat Odasını ziyaret etti.

Dinç, Yerel Eylem Deneği Müdürü Hasan Olum'dan, faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Olum, derneğin ilçe genelinde önemli konularda projeler hazırladığını ve ilçenin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Kaymakam Dinç, Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer'i de ziyaret ederek, ilçedeki çiftçi sayısı, tarımsal üretimle ilgili bilgi aldı.