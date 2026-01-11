Kaymakam Eskimez Kur'an Kursu Öğrencilerini Ağırladı

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahid Eskimez, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Merkez Camisi'nde eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri, makamında ziyaret ettikleri Eskimez'e çizdikleri resim ve yaptıkları çiçekleri hediye etti.

Öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Eskimez, çocukların yaptığı hediyelerin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Eskimez, ziyaretin gerçekleşmesinde emeği geçen İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'ye teşekkür etti.