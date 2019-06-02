Kaymakam Öter, korucularla iftarda bir araya geldi
1 saat önce
Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, ilçedeki güvenlik korucularına iftar yemeği düzenledi.
Kağızman
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:22 Kaynak: İHA
Kaymakamı Ercan Öter
, ilçedeki güvenlik korucularına iftar yemeği düzenledi.
Kağızman ilçe jandarma komutanlığında korucularla iftar yemeğinde bir araya gelen Kağızman Kaymakamı Öter, "Bütün kolluk kuvvetlerimizle birlikte ilçemizde görev yapan güvenlik korucularımızın bizim için önemi yeri çok farklıdır. Ülkemizin güvenliği için asker ve polisimizden farksız canını ortaya koyan korucularımıza minnettarız" dedi.
Daha sonra okunan duaların ardından yemek programı sona erdi. - KARS
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