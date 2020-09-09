Kaymakam Solak iş yeri açılışına katıldı - Son Dakika

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, iş yeri açılışına katıldı.
Belediye başkan yardımcısı Ekrem Dere ile ilçede yapımı tamamlanan kafenin açılış kurdelesini kesen Solak, iş yeri sahiplerinden bilgi aldı, hayırlı olsun dileklerini iletti.
Kaymakam Solak, ilçede yeni iş yerlerinin açılmasının önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:27 - Kaynak: AA
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