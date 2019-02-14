Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yenigün, İğneada'da İncelemelerde Bulundu

Kaymakam Yenigün, İğneada'da İncelemelerde Bulundu

2 saat önce

Demirköy Kaymakamı Kerem Yenigün, ilçeye bağlı İğneada beldesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yenigün, İğneada'da İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Demirköy Kaymakamı Kerem Yenigün, ilçeye bağlı İğneada beldesinde incelemelerde bulundu.

Yenigün, beraberinde Orman İşetme Müdürü Nihat Yıldız ile Longoz Ormanları Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Ziyarette yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Yenigün, dünyada 3 tane bulunan su basar ormanlardan birinin İğneada beldesinde bulunduğunu belirtti.

Longozların bölge turizmine büyük katkı sağladığını ifade eden Yenigün, daha da geliştirilmesi ve tanıtılması için herkesin canla başla çalıştığını kaydetti.

Yenigün daha sonra İğneada Jandarma Karakol Komutanlığı, İğneada Deniz Hudut Kapısı, İğneada Liman Başkanlığı'na ziyaretlerde bulundu.

İğneada Limanı'nı da gezen Yenigün, balıkçılarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:51 Kaynak: AA

Nihat Yıldız, Demirköy, İğneada, Güncel
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