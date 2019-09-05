Son Dakika Haberleri: Kaymakam Zaman tarihi konakları inceledi
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Kaymakam Zaman tarihi konakları inceledi

1 saat önce

Samsun'un Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, tarihi konakları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Zaman tarihi konakları inceledi, System.String[]

Samsun'un Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, tarihi konakları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.


Yaklaşık 200 yıllık geçmişi bulunan 33 konakta incelemelerde bulunan Kaymakam Zaman, konakların birer turizm hazinesi olduğunu ifade etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kösem ile birlikte ilçenin çeşitli bölgelerinde bir kısmı terk edilmiş olan tarihi konakları inceleyen Kaymakam Zaman, kendi imkanları ile tamir ve restorasyonu yaparak içinde oturanları da evlerinde ziyaret etti. - SAMSUN

Fikret Zaman, Alaçam, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:13 Kaynak: İHA
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