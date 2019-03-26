Son Dakika Haberleri: Kaynaklarımızı Kullanırken, Sürdürülebilirliği Esas Alıyoruz"

Kaynaklarımızı Kullanırken, Sürdürülebilirliği Esas Alıyoruz"

22 dakika önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Kaynaklarımızı kullanırken, sürdürülebilirliği esas alıyoruz.

Kaynaklarımızı Kullanırken, Sürdürülebilirliği Esas Alıyoruz
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Kaynaklarımızı kullanırken, sürdürülebilirliği esas alıyoruz. Sürdürülebilirlik, kullanılan kaynakların kıyamete kadar sürdürülebilir bir anlayışla tarımsal faaliyette bulunmaktır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Tunç, Kültür Park Mamuratül Aziz Konferans Solonunda düzenlenen, "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Tunç, tarım sektöründe sürdürülebilirliğin önemine değinerek, "Kaynaklarımızı kullanırken sürdürülebilirliği esas alıyoruz. Sürdürülebilirlik, kullanılan kaynakların kıyamete kadar sürdürülebilir bir anlayışla tarımsal faaliyette bulunmaktır." diye konuştu.

Bu kapsamda yönetimde de sürdürülebilirliğin esas olduğuna işaret eden Tunç, istikrarın önemini vurguladı.

Tunç, "Bu dönemde istikrarın devamı noktasında sektörümüz çaba ve gayretlerini gösterir ise inşallah tarımdaki sürdürülebilirlik gibi yönetimde de sürdürülebilirliği yakalarız. Önümüzdeki dönemde hem ilimize hem ülkemize çok büyük hizmetler yapacağımız konusunda tereddütünüz olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık ve Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, AK Parti Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:13 Kaynak: AA

AK Parti, Elazığ, Güncel
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