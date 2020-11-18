Kayseri 25 milyonluk büyük açılışa hazır - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Perşembe günü açılışı yapılacak olan ve 25 milyon TL'ye mal olan 4 ayrı yolun açılış töreninin tüm hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin trafiği için büyük önem taşıyan 4 ayrı projenin açılışını Perşembe günü yapacaklarını duyurdu. Bekir Yıldız Bulvarı- Şehir Hastanesi Katlı Kavşak-Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı, Şehir Hastanesi Katlı Kavşağı 4. Kolu, Osman Kavuncu Bulvarı-Bekir Yıldız Bulvarı Bağlantı Yolu ve Osman Kavuncu Bulvarı-Serbest Bölge Bağlantı Yolu'nun Perşembe günü yapılacak muhteşem törenle açılacağını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Bu büyük günün heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu stratejik hamlemiz ile şehrin doğusunu ve batısını birleştiren alternatif güzergahlar oluştu ve yarın açılışını gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 21 milyon 250 bin TL yatırım bedeli ile yaptığı 4 ana çalışması, alt yapısı, aydınlatması, çevre düzenlemesi ile toplam 25 milyon TL'ye mal oldu.

BAKANLIK GENEL MÜDÜRÜ BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'I ZİYARET ETTİ

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, makamında kabul ettiği heyete Kayseri'deki ulaşım ile ilgili yapılan çalışmalar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı projeler öncesi bilgiler verdi. Büyükkılıç, yaptığı açıklamada "Ziyarette Sayın Yalçın Eyigün ile şehrimizde yapacağımız çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Genel müdürü ve beraberindeki heyeti yapacağımız ve kentin ulaşımında büyük rahatlık ve kolaylık sağlayacağını düşündüğümüz çalışmalarımız hakkında bilgilendirdik. Sayın Bakanımızın da cumartesi günü katılımlarını sağlayacağı bu önemli proje ve çalışmalarımızın hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ