Kayseri 25 milyonluk büyük açılışa hazır - Son Dakika

Kayseri 25 milyonluk büyük açılışa hazır

18.11.2020 14:55
Kayseri 25 milyonluk büyük açılışa hazır, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Perşembe günü açılışı yapılacak olan ve 25 milyon TL'ye mal olan 4 ayrı yolun açılış töreninin tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Perşembe günü açılışı yapılacak olan ve 25 milyon TL'ye mal olan 4 ayrı yolun açılış töreninin tüm hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin trafiği için büyük önem taşıyan 4 ayrı projenin açılışını Perşembe günü yapacaklarını duyurdu. Bekir Yıldız Bulvarı- Şehir Hastanesi Katlı Kavşak-Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı, Şehir Hastanesi Katlı Kavşağı 4. Kolu, Osman Kavuncu Bulvarı-Bekir Yıldız Bulvarı Bağlantı Yolu ve Osman Kavuncu Bulvarı-Serbest Bölge Bağlantı Yolu'nun Perşembe günü yapılacak muhteşem törenle açılacağını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Bu büyük günün heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu stratejik hamlemiz ile şehrin doğusunu ve batısını birleştiren alternatif güzergahlar oluştu ve yarın açılışını gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 21 milyon 250 bin TL yatırım bedeli ile yaptığı 4 ana çalışması, alt yapısı, aydınlatması, çevre düzenlemesi ile toplam 25 milyon TL'ye mal oldu.

BAKANLIK GENEL MÜDÜRÜ BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'I ZİYARET ETTİ

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, makamında kabul ettiği heyete Kayseri'deki ulaşım ile ilgili yapılan çalışmalar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı projeler öncesi bilgiler verdi. Büyükkılıç, yaptığı açıklamada "Ziyarette Sayın Yalçın Eyigün ile şehrimizde yapacağımız çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Genel müdürü ve beraberindeki heyeti yapacağımız ve kentin ulaşımında büyük rahatlık ve kolaylık sağlayacağını düşündüğümüz çalışmalarımız hakkında bilgilendirdik. Sayın Bakanımızın da cumartesi günü katılımlarını sağlayacağı bu önemli proje ve çalışmalarımızın hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri 25 milyonluk büyük açılışa hazır
Kayseri 25 milyonluk büyük açılışa hazır
Kayseri 25 milyonluk büyük açılışa hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri 25 milyonluk büyük açılışa hazır - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi Yalın ayak fırına giren şahıs uyuyan fırıncının telefonunu çaldı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Alınan kararların etkisini 7 ila 10 gün sonra göreceğiz Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ne maske ne mesafe! Boğaz'daki lüks yatta koronayı hiçe sayıp dip dibe eğlendiler
Alman futbolcu Sami Khedira, Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor Alman futbolcu Sami Khedira, Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor         
15:09
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü         
14:03
Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız         
13:38
"Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı         
13:30
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez         
13:08
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada         
11:23
Torun, koronadan ölen dedesinin 6 saat sonra alınmasına isyan etti: Ceset torbası verip 'siz indireceksiniz' dediler Torun, koronadan ölen dedesinin 6 saat sonra alınmasına isyan etti: Ceset torbası verip 'siz indireceksiniz' dediler         
11:21
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 15:26:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri 25 milyonluk büyük açılışa hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei