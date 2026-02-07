Kayseri'de 600 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de yolcu otobüsünde 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında F.Ö'nün kullandığı yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, 600 kilogram hologramsız ve bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
