Kayseri'de Cezaevi Firarına Operasyon - Son Dakika
Kayseri'de Cezaevi Firarına Operasyon

10.01.2026 22:22
Kayseri'de firar eden 2 hükümlü, özel harekat ekiplerince yakalandı ve cezaevine geri gönderildi.

Kayseri'de cezaevinden firar eden 2 hükümlü, özel harekat ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevinden firar eden 2 hükümlünün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda özel harekat ekiplerinin desteğiyle şüphelilerin saklandıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma suçlarından 21 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.G. ile "silahlı yağma" suçundan 19 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B.'yi yakaladı.

Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 430 fişek ile 780 bin 385 lira ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Güvenlik, Cezaevi, Kayseri, Güncel, Suç, Son Dakika

