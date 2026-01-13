Kayseri'de Cinayet Davası Devam Ediyor

Kayseri Erciyesspor'un eski yöneticilerinden Ahmet Demir'in, adliye önünde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davaya devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.D. ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Sanık M.A. (72) ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya bağlandı.

Babası olan sanık M.A'yı azmettirdiği iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık avukat Ö.A. ile diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Sanık M.A. savunmasında, olayın nedeninin maktul Demir'in sosyal medyadan kendisine ettiği ağır küfürler olduğunu iddia etti.

Amacının yaralamak olduğunu öne süren sanık, "Öldürme kastım yoktu. Oğlum hakkındaki azmettirme iddiasını kabul etmiyorum. Olayı bireysel işledim. Kimsenin suçu yoktur." dedi.

Sanık H.D. ise olayın gerçekleşmesini engellemeye çalıştığını, öncesinde de ihbarda bulunduğunu savunarak beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.A'nın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

M.A, 7 Ocak 2020'de adliye önünde karşılaştığı Ahmet Demir'i (30) aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla vurarak yaralamıştı.

Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yakalanan M.A. tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D., A.T., H.D. ve T.H. serbest bırakılmış, babası M.A'yı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan avukat Ö.A. ise dava sürecinde tahliye edilmişti.

Görülen davada, saldırıyı gerçekleştiren M.A. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24 yıl, H.D., A.T. ve T.H. "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan 12'şer yıl hapis cezası almış, Ö.A. ve H.D. ise beraat etmişti.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından Yargıtaya taşınan dosya, yanlış hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozma kararı verilerek, yerel mahkemeye gönderilmişti.