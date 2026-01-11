Kayseri'de Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
Kayseri'de Eğitime Ara Verildi

11.01.2026 23:43
Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 12 Ocak'ta ara verildi.

Kayseri'nin Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Sarız Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma sebebiyle, Sarız ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 12 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personelimiz, aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Pınarbaşı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Pınarbaşı ilçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle, 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile çalışanlar da izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA

