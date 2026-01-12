Kayseri'de Eğitime Kar Tatili

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın kent genelinde yaşanması beklenen yoğun buzlanma ve don riski üzerine eğitime 1 gün ara verildi.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yarın beklenen yoğun buzlanma ve don nedeniyle Kayseri'de okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde 13 Ocak 2026 Salı günü, gün boyunca yoğun buzlanma ve don hadisesi görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, ana okulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Ocak 2026 Salı günü süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.