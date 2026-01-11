Kayseri'de Engelli Sorunları Toplantısı - Son Dakika
Kayseri'de Engelli Sorunları Toplantısı

11.01.2026 14:37
TBMM Komisyonu, 12 il temsilcisiyle engelli bireylerin sorunlarını ele aldı ve çözüm önerileri tartıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Kayseri'de 12 ilin katılımıyla Bölge İstişare Toplantısı düzenledi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başkanlığında Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Aksaray, Amasya, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat'tan temsilciler katıldı.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, toplantıya katılan 12 ilin sorunları, fikirleri ve çözümlerini dile getireceklerini söyledi.

Engellilik konusunun sadece bir kurumun konusu olmadığını belirten Kasapoğlu, "Sadece engelli bireylerimizi ve onların özverili ailelerini ilgilendiren bir konu değil, 86 milyonun konusu. İşte biz bu bölge toplantılarını, bu anlayışı güçlü, daha güçlü hale getirmek için yapıyoruz. Sahadaki gerçekliği, bizzat muhataplarından dinlemek için yapıyoruz. Bu toplantıları, merkezde var olan, hayata geçirilen, yereldeki durumu kıyaslamak, doğru bir şekilde ölçmek ve bu hizmetin yereldeki karşılığını bizzat görmek için yapıyoruz." diye konuştu.

Komisyonun parlamento çatısı altında 30 resmi toplantı gerçekleştirdiğini anımsatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Engellilik meselesi tek bir pencereden ele alınacak bir mesele değil. Tek başına bir sosyal politika, sosyal yardım alanı da değil. Tek başına erişilebilirlik, bir sağlık sistemi de değil. Engellilik, hayatın her alanında tüm noktalara temas eden, bu nedenle de bütünleşik, bütüncül bir bakış açısıyla bakmayı zorunlu kılan bir alan. Eğitim, istihdam, sağlık, ulaşım, erişilebilirlik, sosyal ve kültürel hayat, sanat, spor, işte tüm alanlar bizim odağımızda. Özellikle yerel yönetimlerin hizmet yelpazesi çok ama çok kritik ve önemli."

Kasapoğlu, komisyon olarak 81 ilde çözüm noktası, standartları artırma noktasında net bir yol haritası belirlenene kadar da hep birlikte çalışmaya gayret göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise komisyona çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yapılacak tüm programlara destek vereceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da engelleri kaldırmak için birçok çalışma yaptıklarını ve hayırseverlerin de desteğiyle birçok eğitim merkezi açtıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi, engelli bireylerin sorunları ve talepleri dinlendi.

Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Şaban Çopuroğlu, ilgili kurumların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelli bireyler katıldı.

Öte yandan komisyon üyeleri program öncesi Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Kayseri, Güncel, Son Dakika

