Kayseri\'de Fuhuş Pazarlığına Hırsızlık Operasyonu

KAYSERİ'de fuhuş pazarlığı yaptıkları M.B.'nin (78) döviz ve ziynet eşyasını çalan L.K. (53) ile Y.K. (28) isimli 2 kadın, yakalandı.

Olay, Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana geldi. L.K. ve Y.K. isimli kadınlar, fuhuş için anlaştıkları M.B.'nin 10 adet gram altın, 5 çeyrek altın, 1 çift altın küpe, bin dolar, 400 avro ve 5 bin TL'sini çaldı. İhbar sonrası Melikgazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda L.K. ile Y.K. yakalandı. Gözaltına alınana 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Öte yandan çalınan para, döviz ve ziynet eşyası eksiksiz ele geçirilerek sahibine teslim edildi.