Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi

Haberin Videosunu İzleyin
Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi
17.12.2025 21:59  Güncelleme: 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi
Haber Videosu

Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil kafeteryaya girdi. Olayda yaralanan olmazken, kafeteryaya giren 2 kişi kazayı saniyelerle atlattı. Kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil kafeteryaya girdi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kazayı saniyelerle atlatan iki müşterinin yaşadığı tehlike anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ KAFEYE DALDI

Kaza, Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak'ta meydana geldi. S.E.U. yönetimindeki 06 KYY 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir kafeteryaya girdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

2 KİŞİ SANİYELERLE KURTULDU

Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin kafeteryaya girmesinden yalnızca saniyeler önce iki müşterinin aracın girdiği noktadaki masaya oturmak üzere olduğu görüldü. Büyük bir faciadan dönülen o anlar, izleyenleri ürpertti.

ARAÇ ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

Kazaya karışan otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Kayseri, Talas, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu 16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu
Sarıyer’de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü Sarıyer'de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü
Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı Kadınları SGK’lı çalışan gibi göstermişler Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler
Bakan duyurdu İrlanda iltica başvurularını azaltıyor Bakan duyurdu! İrlanda iltica başvurularını azaltıyor
FETÖ’ye ağır darbe ByLock kullanan 160 kişi yakalandı FETÖ'ye ağır darbe! ByLock kullanan 160 kişi yakalandı
Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat Hem evinden oldu hem borçlu çıktı Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
Eski spikerden “tehdit“ iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi Eski spikerden "tehdit" iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi
Tek gecede milyonlar Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor

23:23
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi
23:01
Üst üste 4 penaltı kurtardı FIFA Kıtalararası Kupası’nda şampiyon PSG
Üst üste 4 penaltı kurtardı! FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG
22:33
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması
22:12
Tüm Türkiye’nin beklediği o an geldi çattı NBA All-Star oylaması başladı
Tüm Türkiye'nin beklediği o an geldi çattı! NBA All-Star oylaması başladı
22:05
Konyaspor, Galatasaray’ın iki yıldızını birden istiyor
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor
21:59
Arabeskin sevilen ismi Cansever’den kötü haber Son halini paylaştı, dua istedi
Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
21:10
Çarkıfelek’in hostesi Emel Özkızıltaş’ın son hali görenleri şaşırttı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı
20:35
Galatasaray’da savunmaya Real Madrid’den dinamo
Galatasaray'da savunmaya Real Madrid'den dinamo
20:26
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı
19:34
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2025 23:31:16. #7.11#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.