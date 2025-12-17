Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil kafeteryaya girdi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kazayı saniyelerle atlatan iki müşterinin yaşadığı tehlike anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak'ta meydana geldi. S.E.U. yönetimindeki 06 KYY 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir kafeteryaya girdi.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin kafeteryaya girmesinden yalnızca saniyeler önce iki müşterinin aracın girdiği noktadaki masaya oturmak üzere olduğu görüldü. Büyük bir faciadan dönülen o anlar, izleyenleri ürpertti.
Kazaya karışan otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
