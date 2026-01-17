Kayseri'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Kayseri'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Kayseri'de Karla Mücadele Devam Ediyor
17.01.2026 15:42
Kayseri'de kapanan 17 mahalle yolu için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocasinan ve Felahiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 17 mahalle yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre ekipler, il genelinde etkili olan kar yağışının ulaşımda aksamalara sebep olmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 156 araç ve 421 personelle yürüttüğü çalışmalarda, Kocasinan'da 15, Tomarza'da 12, Talas'ta 7, Sarıoğlan'da 6, Bünyan'da 4 ve Felahiye'de 3 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler, kapalı bulunan Kocasinan'daki 9 ve Felahiye'deki 8 mahalle yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Kayseri, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

17:05
SON DAKİKA: Kayseri'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
