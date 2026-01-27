Kayseri'de Kriko Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kayseri'de Kriko Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri\'de Kriko Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti
27.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bakım yaparken krikonun kayması sonucu otobüs altında kalan Cihan Altıntaş hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bakım yaparken krikonun kayması sonucu otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'ndeki bir rot balans servisinin sahibi Cihan Altıntaş (31), bakım için kurduğu krikonun kayması sonucu yolcu otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı C.A., sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altıntaş, Mithatpaşa Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çevril Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Altıntaş'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Kriko Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Türkiye’nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar
Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler! İşte o anlar
Suriye Baş Müftüsü Rifai’den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız
İtalya’dan İsrail’e nota İtalya'dan İsrail'e nota
Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi

18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:40
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 18:59:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kriko Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.