Kayseri\'de Mobilya Fabrikasında Yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 6061. Sokak'taki mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kayseri OSB İtfaiye, 14 araç ve 63 personel müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.