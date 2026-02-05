Kayseri\'de otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak refüjde bekleyen yayaların arasına girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi Gesi Caddesi'nde meydana gelen kazada, H.G.A. idaresindeki 38 AOB 801 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tramvay durağının yanında yolun karşı tarafına geçmek için refüjde bekleyen yayaların arasına daldı. Kazada A.Ö., D.B. ve T.B. yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de yolu kapatarak inceleme yaptı. Ayrıca tramvay durağında da maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ