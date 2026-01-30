Kayseri\'de Ramazan Pidesi Fiyatları Belirlendi

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) yapılan Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda Kayseri'de satılacak Ramazan pidesi fiyatları onaylandı. Susamlı, yumurtalı Ramazan pidesi 45 TL'den satılacak.

KTO'da Ocak Ayı Meclis toplantısında Fırıncılar Odası tarafından belirlenen Ramazan pide fiyatları onaylandı. Onaylanan karara göre pide fiyatları şu şekilde oldu:

Sade pide 14 TL, çifte sade pide 28 TL, susamlı 35 TL ve susamlı yumurtalı 45 TL. - KAYSERİ