Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 233 Doz Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince bir araçta beze emdirilmiş halde 4 bin 233 doz uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen araç, Kayseri-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, koltuk başlığına gizlenmiş ve beze emdirilmiş 7 parça halinde 4 bin 233 doz uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan M.A.Ü, H.M, S.Ü. ve İ.P. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.