Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından sınıf öğretmeni adaylarına yönelik düzenlenecek eğitim için kayıt başvuruları başladı.
AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK desteğiyle hazırlanan "Geleceği düşün, harekete geç" adlı proje kapsamında sınıf öğretmenliği alanında lisans eğitimi gören öğretmen adaylarına sürdürülebilir bir gelecek için eğitim verilecek.
Sümer Kampüsü'nde ücretsiz verilecek eğitime katılanların yol, konaklama ve yemek bedelleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak.
İlkokul düzeyindeki öğrencilerin küresel vatandaşlık yeterliliklerini artırmak için düzenlenen eğitim, teorik ve uygulamalı olacak.
Eğitim, 17-21 Ekim'de verilecek.
Son Dakika › Güncel › Kayseri haberi: Kayseri'de sınıf öğretmeni adaylarına eğitim verilecek - Son Dakika