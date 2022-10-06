AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK desteğiyle hazırlanan "Geleceği düşün, harekete geç" adlı proje kapsamında sınıf öğretmenliği alanında lisans eğitimi gören öğretmen adaylarına sürdürülebilir bir gelecek için eğitim verilecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri haberi: Kayseri'de sınıf öğretmeni adaylarına eğitim verilecek - Son Dakika

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