Kayseri İl Müftülüğü'nden Suriye'ye 5 yardım tırı daha - Son Dakika

Kayseri İl Müftülüğü'nden Suriye'ye 5 yardım tırı daha

Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve Kayseri Müftülüğünden Suriye'nin İdlib ve Azez bölgesine 5 adet yardım tırı daha gönderildi.

Kayseri İl Müftülüğü'nden Suriye'ye 5 yardım tırı daha, System.String[]

Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve Kayseri Müftülüğünden Suriye'nin İdlib ve Azez bölgesine 5 adet yardım tırı daha gönderildi.

Suriye'nin İdlib ve Azez bölgesine gönderilecek yiyecek ve kıyafetlerin bulunduğu yardım tırları, düzenlenen törenin ardından uğurlandı. Törende konuşma yapan Kayseri Müftüsü Şahin Güven, giden tırlar ile birlikte bu zamana kadar toplam 637 tırın bölgeye yardım yaptığını söyledi. Güven; "Diyanet Vakfı olarak yardım kampanyaları düzenledik. Kayseri il Müftülüğümüz ise her ay buradan gönderilmesi hususunda gayret gösterdi. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, belki de en önemlisi peygamber efendimizin şu sözüdür, 'Amellerin en hayırlısı, az da olsa sürekli olanıdır'. Bizde onun için, yardımlarımızın sürekli olmasını temin açısından çalışmalar başlattık. Ben bütün bu yardımlar da emeği geçen ve bizlere bu yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız için tevdi eden Kayserili hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Yüce Mevla onların sevap hanesine koysun inşallah. Diğer taraftan bu yardım faaliyetlerinin organizesi, hayırseverlerimiz ile vakfımız arasında irtibatı kuran, din gönüllüsü kardeşlerimiz, imam hatiplerimiz, müezzinlerimiz, kuran kursu öğreticilerimiz, vaizlerimiz, müftülerimiz her birisi gayret gösteriyor ve bu gayretin neticesinde de bu yardımları buradan gönderebiliyoruz. Aslında pandemi sürecinde, bir kısım yardımlarımızı gönderdik ancak medyamıza, basın mensubumuza bu bilgileri vermedik. Çünkü gelen yardımlarımızı Kayserimizdeki ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza ulaştırdık. Onların ihtiyaçlarını, pandemi sürecinde işlerini kaybeden kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Şu süreçte özellikle önümüz kış mevsimi ve çadırlarında kışı geçirmek zorunda kalan kardeşlerimizin 'en azından karınları doysun' diyerekten yardım gönderiyoruz. Bu 5 tırımızın 4'ü un. Bu unlarımız bölgedeki fırınlarımız da Türkiye Diyanet Vakfına ait fırınlarda ekmek oluyor ve ihtiyaç sahiplerinin sofrasına konuyor. Fırınlarımızın olmamış olduğu özellikle İdlib içerisinde ise ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize unları kendilerine veriliyor, kendileri ekmeklerini yaparak ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Diğer 5. tırımızda ise muhtelif gıda ve kıyafetimiz var. Muhtelif gıdadan maksat kuru gıda çok önemli ihtiyaç olduğu için gönderiyoruz. Bir de oraya 450 takım, yetim çocuklarımız için öksüzlerimiz mağdurlarımız için kıyafet ve kırtasiye yardımı gönderiyoruz. 260 adet battaniye ve 5 bin 800 parça bayan, erkek, çocuk kıyafeti buradan yola çıkıyor. Özellikle bu kıyafetleri hazırlayan, kuran kursu öğreticilerimize Kocasinan bölgesinde kuran kursu öğreticilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar, kendi evlatları bildiler bölgedeki çocuklarımızı onlara bu yardımları gönderelim dediler. Bu kıyafetler ve kırtasiye yardımları, bölgede yetişen çocuklarımızın hem dinine diyanetine sağdık hem de bir komşu olarak Türkiye'yi en zor zamanlarında yanında olan ülkemizi hatırlayacak ve hatta hayatları boyunca unutmayacaklardır. Ben bu vesile ile şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün bu 5 tırımız da yaklaşık 700 bin TL'lik bir yardımımız var, bölgeye gönderiyor olduğumuz. Bu yardımlarımız ile birlikte 637 tır bugüne kadar göndermiş oluyoruz. 632 tır göndermiştik, şuanki tır ile birlikte 637 tır yardım göndermiş oluyoruz. Ben yine hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bizleri Türkiye Diyanet Vakfını emin ve güvenilir bir vakıf olarak gördükleri ve bu yardımların güvenilir bir şekilde bilgede ki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şahin'den Azerbaycan'a yardım sözü

Ermenistan-Azerbaycan konusuna da değinen Kayseri Müftüsü Güven Şahin, "İnşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olacak olursa o bölgede, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize aynı yardım tırlarını buradan uğurlamaya söz veriyoruz" dedi. Güven; 5 gündür Ermeni askerlerinin ve çetelerinin, kardeş Azerbaycan köylerine ve sivil vatandaşlarımıza saldırmaları sonucunda kardeşlerimiz şehit oldu. Bunun üzerine kardeş ülkemiz, iki devlet tek millet olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimiz hem bu saldırıları durdurmak hem de 30 yıldır yaklaşık olarak işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesinin kurtuluşu için bir mücadele başlattılar. Biz bir taraftan bu kardeşlerimizin ülke olarak, millet olarak, yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Kendilerine her türlü desteği ve yardımı yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Dualarımız onlarla birlikte, askeri olarak yardımlarımız zaten yapılıyor. İnşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olacak olursa o bölgede, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize aynı yardım tırlarını buradan uğurlamaya söz veriyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri İl Müftülüğü'nden Suriye'ye 5 yardım tırı daha
Kayseri İl Müftülüğü'nden Suriye'ye 5 yardım tırı daha
Kayseri İl Müftülüğü'nden Suriye'ye 5 yardım tırı daha
Kayseri İl Müftülüğü'nden Suriye'ye 5 yardım tırı daha
Kayseri İl Müftülüğü'nden Suriye'ye 5 yardım tırı daha

Kayseri, Suriye, İdlib, Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri İl Müftülüğü'nden Suriye'ye 5 yardım tırı daha - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi 2 kişi annesinin kucağındaki bebeği kaçırdı, caddedeki kimse yardım etmedi Otogarda ateşi yüksek çıkıp kusan yaşlı adam, koronavirüs tedirginliğine neden oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı         
17:28
Eylül ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi Eylül ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi         
16:49
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı         
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi         
15:35
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu         
14:39
Berna Laçin'den Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?         
14:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 17:45:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri İl Müftülüğü'nden Suriye'ye 5 yardım tırı daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei