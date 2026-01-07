Kayseri İtfaiyesi 2025'te 11 Bin Olayla Müdahale Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2025 yılında 11 bin 298 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde ve ihtiyaç duyulan her bölgede, olaylara anında ve etkili müdahale ediyor.

Belediyenin 17 istasyon, 57 araç ve 346 personelden oluşan itfaiye ekibi, geçen yıl boyunca 6 bin 221 yangın, 3 bin 898 kurtarma, 965 trafik kazası ve 214 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale etti.

Ekipler, aynı zamanda 44 bin 731 vatandaşa eğitim verirken, 1275 denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik haline getiren ekipler, görevlerini disiplinli ve özverili bir şekilde sürdürüyor.