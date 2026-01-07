Kayseri İtfaiyesi 2025'te 11 Bin Olayla Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri İtfaiyesi 2025'te 11 Bin Olayla Müdahale Etti

07.01.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İtfaiyesi, 2025 yılında 11 bin 298 olaya müdahale ederek güvenliği sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2025 yılında 11 bin 298 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde ve ihtiyaç duyulan her bölgede, olaylara anında ve etkili müdahale ediyor.

Belediyenin 17 istasyon, 57 araç ve 346 personelden oluşan itfaiye ekibi, geçen yıl boyunca 6 bin 221 yangın, 3 bin 898 kurtarma, 965 trafik kazası ve 214 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale etti.

Ekipler, aynı zamanda 44 bin 731 vatandaşa eğitim verirken, 1275 denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik haline getiren ekipler, görevlerini disiplinli ve özverili bir şekilde sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri İtfaiyesi 2025'te 11 Bin Olayla Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:39:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri İtfaiyesi 2025'te 11 Bin Olayla Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.