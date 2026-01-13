Kayseri'de dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kentteki kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Özellikle katlı kavşaklar, Cumhuriyet Meydanı ve Yeni Mahalle Meydanı beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Kayseri Kar Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?