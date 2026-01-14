Kayseri Sağlık Müdürü \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erşan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli yardım dağıtım merkezine akın etti" başlıklı karesini oylayan Erşan, "Portre"de ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğraflarına oy veren Erşan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini tercih etti.

Erşan, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.