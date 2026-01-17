Kayserispor'dan Üç Transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Jadel Katongo, Semih Güler ve Görkem Sağlam'ı transfer etti

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, İngiliz futbolcu Jadel Katongo ve Semih Güler ile 2,5 yıllık, Görkem Sağlam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolculara sarı-kırmızılı forma altında başarılar dilendi.