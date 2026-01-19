Kayserispor\'un Yeni Transferlerinin Forma Numaraları Belirlendi

Kayserispor'un yeni transferlerinin giyeceği formaların numaraları belli oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un ara transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı 4 futbolcunun ligin ikinci yarısında giyeceği forma numaraları belli oldu. Kayserispor'un yeni transferlerinden Semih Güler 6 numaralı formayı, Jadel Katongo 2 numaralı formayı, Görkem Sağlam 61 numaralı formayı, Sam Mather 11 numaralı formayı giyecek. - KAYSERİ