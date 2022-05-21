Kazada arkadaşı yaralanan sürücü ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Kazada arkadaşı yaralanan sürücü ortalığı birbirine kattı

21.05.2022 00:52
Kazada arkadaşı yaralanan sürücü ortalığı birbirine kattı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç devrilip yan yattı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç devrilip yan yattı. Kazada arkadaşı ile birlikte yaralanan araç sürücüsü ise ortalığı birbirine kattı.

Kaza, 23.20 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hamımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Battalgazi ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan N.K. idaresindeki 44 ABY 594 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücünün kontrolünde çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada yol ortasına yan yatan araçta yolcu olarak bulunan Ç.K. ile araç sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan yaralı Ç.K.'yı sağlık ekipleri bulunduğu yerden çıkararak ambulansa aldı. Bu sırada baş kısmında hafif şekilde yaralanan araç sürücü "o bana emanet" diyerek ambulansa binmek istedi. Polis ekipleri ile tartışan şahıs daha sonra olay yerine çağrılan ikinci bir ambulansla alınarak arkadaşıyla birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karışan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kazada arkadaşı yaralanan sürücü ortalığı birbirine kattı
Kazada arkadaşı yaralanan sürücü ortalığı birbirine kattı
Kazada arkadaşı yaralanan sürücü ortalığı birbirine kattı
Kazada arkadaşı yaralanan sürücü ortalığı birbirine kattı
Kazada arkadaşı yaralanan sürücü ortalığı birbirine kattı
Kazada arkadaşı yaralanan sürücü ortalığı birbirine kattı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Battalgazi, Malatya, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada arkadaşı yaralanan sürücü ortalığı birbirine kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazada arkadaşı yaralanan sürücü ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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