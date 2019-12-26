Kazada ölen Muhtar Tansever, gözyaşları ile defin edildi - Son Dakika

Kastamonu- Daday karayolu üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Daday'a bağlı Hasanağa Köyü Muhtarı İbrahim Tansever, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Daday'a bağlı Hasanağa Köyü Muhtarı İbrahim Tansever'in (50) cenazesi, Merkez Kolukaraoğlu Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köyünde aile kabristanlığına defnedildi.



Cenazeye Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Daday İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Mustafa Atacan, İl Genel Meclisi Üyeleri Atila Bayram Pirci, Mehmet Apaydın, Daday Muhtarlar Derneği Başkanı Hikmet Çavuş Karasan, siyasi parti temsilcileri muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Tansever'in cenazesi, uzun yıllar muhtarlığını yaptığı Hasanağa Köyü Baltacı Mahallesinde toprağa verildi. - KASTAMONU