Kazada savrulan otomobilin sulama kanalına düşmesini korkuluk önledi
1 saat önce
Adana'da kazada savrulan otomobilin sulama kanalına düşmesini korkuluk engelledi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:33 Kaynak: AA
'da kazada savrulan otomobilin sulama kanalına düşmesini korkuluk engelledi.
Burak Önder idaresindeki 01 VE 878 plakalı otomobil ile Esra Cangül'ün kullandığı 01 ABK 673 plakalı otomobil, Merkez Çukurova
ilçesi Mavi Bulvar
'da çarpıştı.
Kazada savrulan Cangül yönetimindeki otomobil, sulama kanalının kenarındaki korkuluklara çarptı.
Sağlık ekipleri, kazaya karışan sürücüleri ayakta tedavi etti.
Kaza anı, bulvardaki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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