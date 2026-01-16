Kazakistan 2025'te 1,3 Milyon Ton Petrol Sevkiyatı Gerçekleştirdi

Kazakistan, 2025 yılında Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı üzerinden 1,3 milyon ton petrol sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kazakistan Ulusal Petrol ve Gaz Şirketi (KazMunayGaz) tarafından yapılan açıklamaya göre, petrol ihracatında ana güzergah olarak kullandıkları Hazar Boru Hattı'ndaki (CPC) kısıtlamalar nedeniyle petrolün alternatif güzergahlara yönlendirilmesine ilişkin çalışmalara hız verildi.

Geçen yıl aralık ayında CPC üzerinden taşınması gereken yaklaşık 300 bin ton petrol, BTC, Almanya, Çin, Novorossiysk ve Ust-Luga güzergahlarına yönlendirildi.

CPC'de kısıtlamaların sürmesi durumunda petrol sevkiyatı için Ocak 2026'da da söz konusu alternatif güzergahlar kullanılmaya devam edilecek.

KazMunayGaz, bu kapsamda CPC'ye alternatif olarak kullanılan güzergahlar üzerinden 2025'te taşınan petrol hacimlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Buna göre, geçen yıl Almanya'ya 2,1 milyon ton petrol sevkiyatı yapıldı. 2026 yılında ise bu hacmin 2,5 milyon tona çıkması bekleniyor.

Hazar Denizi üzerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı yönünde taşınan petrol hacmi ise 1,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu sene için bunun 1,6 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

Çin yönünde sevk edilen petrol hacmi 1,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Kazakistan'ın uluslararası pazarlara ihraç ettiği petrolün yaklaşık yüzde 80'inin yüklendiği Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanında bulunan CPC terminali yakınlarında en son 2 tanker, dron saldırısına uğramıştı.