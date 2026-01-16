Kazakistan 2025'te 1,3 Milyon Ton Petrol Sevkiyatı Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kazakistan 2025'te 1,3 Milyon Ton Petrol Sevkiyatı Gerçekleştirdi

16.01.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan, BTC boru hattı üzerinden 2025'te 1,3 milyon ton petrol sevkiyatı yaptı.

Kazakistan, 2025 yılında Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı üzerinden 1,3 milyon ton petrol sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kazakistan Ulusal Petrol ve Gaz Şirketi (KazMunayGaz) tarafından yapılan açıklamaya göre, petrol ihracatında ana güzergah olarak kullandıkları Hazar Boru Hattı'ndaki (CPC) kısıtlamalar nedeniyle petrolün alternatif güzergahlara yönlendirilmesine ilişkin çalışmalara hız verildi.

Geçen yıl aralık ayında CPC üzerinden taşınması gereken yaklaşık 300 bin ton petrol, BTC, Almanya, Çin, Novorossiysk ve Ust-Luga güzergahlarına yönlendirildi.

CPC'de kısıtlamaların sürmesi durumunda petrol sevkiyatı için Ocak 2026'da da söz konusu alternatif güzergahlar kullanılmaya devam edilecek.

KazMunayGaz, bu kapsamda CPC'ye alternatif olarak kullanılan güzergahlar üzerinden 2025'te taşınan petrol hacimlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Buna göre, geçen yıl Almanya'ya 2,1 milyon ton petrol sevkiyatı yapıldı. 2026 yılında ise bu hacmin 2,5 milyon tona çıkması bekleniyor.

Hazar Denizi üzerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı yönünde taşınan petrol hacmi ise 1,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu sene için bunun 1,6 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

Çin yönünde sevk edilen petrol hacmi 1,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Kazakistan'ın uluslararası pazarlara ihraç ettiği petrolün yaklaşık yüzde 80'inin yüklendiği Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanında bulunan CPC terminali yakınlarında en son 2 tanker, dron saldırısına uğramıştı.

Kaynak: AA

Kazakistan, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan 2025'te 1,3 Milyon Ton Petrol Sevkiyatı Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Beşiktaş’ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 14:39:15. #7.11#
SON DAKİKA: Kazakistan 2025'te 1,3 Milyon Ton Petrol Sevkiyatı Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.