Kazakistan'da Tek Meclisli Sisteme Geçiş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, çift meclisli sistemden tek meclisli sisteme geçecek yeni parlamentonun ele alındığı Çalışma Grubu son toplantısının dün yapıldığını belirterek, "Yeni parlamentoya Kurultay adının verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in geçen yıl eylül ayındaki halka seslenişinde ülkesinin çift meclisli parlamento sisteminden tek meclisli sisteme geçmesi için referanduma gitme önerisi üzerine kamuoyuna açılan tartışmalarda son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın Kızılorda kentinde düzenlenen 5. Ulusal Kurultay toplantısında yaptığı konuşmada, parlamenter reformların kamuoyunda geniş bir şekilde tartışıldığını belirterek, Parlamenter Reform Çalışma Grubu'nun son toplantısının dün yapıldığını aktardı. Çalışma grubunun parlamenter reformla ilgili 500'den fazla öneri aldığını kaydeden Tokayev, "Milletvekili sayısı konusunda büyük tartışmalar yaşandı. Bir taraf meclis yapısının nüfus sayısına göre oluşturulması gerektiğini savundu, diğer taraf ise 500 milletvekili önerdi. Ancak nihai karar 145 milletvekili oldu, çünkü mesele nicelikte değil, niteliktedir" diye konuştu.

"Bu adı devler organlarımızın önemli bir sembolü olarak korumalıyız"

Yeni tek meclisli parlamentonun adını öneren Tokayev, "Yeni parlamentoya Kurultay adının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kurultay halkın anlayabileceği ve kendine yakın bulduğu bir kelimedir. Bu adı devler organlarımızın önemli bir sembolü olarak korumalıyız" dedi. Cumhurbaşkanı Tokayev, yeni parlamento milletvekillerinin 5 yıllık süreyle oransal sistemle seçileceğini ifade etti.

Tokayev, cumhurbaşkanı yardımcısı görevinin oluşturulmasını önerdi

Tokayev, bugünkü konuşmasında ülkede yeni üst düzey görevin oluşturulmasını önererek, "Tarafımdan önerilen bu yenilik, birkaç yıldır sistemli bir şekilde inşa ettiğimiz tüm siyasi yapıyı doğal biçimde tamamlayacaktır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin oluşturulması ve bunun Anayasa'da yer alacak şekilde güvence altına alınması söz konusudur" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanı tarafından parlamentonun onayı ile atanacağını söyleyen Tokayev, cumhurbaşkanı yardımcısı yetkilerinin cumhurbaşkanı tarafından belirleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçtiğimiz yıl eylül ayındaki halka seslenişinde çift meclisli sistemden tek meclisli sisteme geçiş için referandum yapılmasını önermiş, referandumun 2027'de yapılabileceğini belirtmişti. Çift meclisli sistemden oluşan Kazakistan parlamentosunun alt kanadı Meclis 98 sandalyeden, üst kanadı Senato ise 50 sandalyeden oluşuyor. - BİŞKEK