Yaşam

Kazalara Rağmen Çalışmaya Devam Ediyorlar

27.01.2026 11:40
Hasan ve Adem Biliş, iş kazası sonucunda parmaklarını kaybetmelerine rağmen soba üretimine devam ediyor.

ORDU'da atölyelerinde soba imalatı yapan Hasan (70) ve Adem Biliş (67) kardeşler, 2 yıl arayla aynı pres makinesinde iş kazasında parmaklarını kaybetti. Kendisinin 4, kardeşinin ise 2 parmağını kaybettiğini belirten Hasan Biliş, "Parmaklarımızı kaybettik ama işimize olan sevgimizi kaybetmedik. Çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde kendilerine ait atölyede soba imalatı yapan iki kardeşten Hasan Biliş 1996 yılında 4 parmağını, Adem Biliş ise 1998 yılında aynı pres makinesinde 2 parmağını kaybetti. Buna rağmen 48 yıldır atölyelerinde mesleklerini sürdüren kardeşler, işlerine olan bağlılıklarıyla dikkat çekiyor. Eksik parmaklarına rağmen işlerini severek yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Hasan Biliş, soba yaparken pres makinesine elini kaptırdığını belirterek, "1996'da 4 parmağımı kaybettim. Benden 2 sene sonra da kardeşim aynı şekilde 2 parmağını kaybetti. Bu işe severek, aynı şekilde devam ediyoruz. Hem ben hem de kardeşim, parmaklarımız olmadığı halde çalışıyoruz. Sağlığım el verdikçe bu işe devam edeceğim" dedi.

AĞABEYİNDEN 2 SENE SONRA AYNI ŞEKİLDE PARMAKLARINI KAYBETTİ

Atölyede ağabeyi ile birlikte soba yapmaya devam ettiklerini belirten Adem Biliş ise "1998'de 2 parmağımı kaybettim ama hiçbir engel tanımadığımız için çalışmaya devam ediyoruz. Ağabeyimle birlikte işimizi severek yapmaya devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği kadar soba yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Öte yandan, Hasan ve Adem Biliş kardeşlerin 2 oğlu ise babalarının yanında çalışarak, destek oluyor.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

