Son Dakika Haberleri: Kazandıran Pazar" Alışverişi Sanko Park'ta

Kazandıran Pazar" Alışverişi Sanko Park'ta

1 saat önce

Gazianteplilere sunduğu ayrıcalıklı alışveriş dünyasını her geçen gün geliştiren ve zenginleştiren SANKO Park Alışveriş Merkezi, şubat ayında ziyaretçilerini çok özel bir kampanya ile karşılıyor.

Kazandıran Pazar
Gazianteplilere sunduğu ayrıcalıklı alışveriş dünyasını her geçen gün geliştiren ve zenginleştiren SANKO Park Alışveriş Merkezi, şubat ayında ziyaretçilerini çok özel bir kampanya ile karşılıyor.

Yapılan her alışverişi keyfe dönüştürecek bu kampanya ile şubat ayı boyunca her pazar, en fazla alışverişi yapıp en yüksek puanı toplayan herkes çekilişsiz kurasız 100 TL ile bin TL arasında değişen para kartlarının sahibi olabilecek.

Kazandıran pazar ile her hafta binlerce TL hediye

Aynı gün içerisinde ve tek seferde minimum 20 TL tutarında harcama yapan ziyaretçiler, alışveriş faturalarını SANKO Park danışma bankosuna kaydettirerek kampanyaya katılıp,sıralama ve puan durumlarını www.sankoparkkazandiriyor.com web sitesi üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

Kampanyayı Facebook'tan paylaşan katılımcılar bonus puanlar toplayarak pazar alışverişlerini kazanca dönüştürmenin keyfini yaşayacak.

Her hafta 5 kişiye hediye edilecek para kartlar ile marketten elektroniğe, giyimden aksesuara kadar SANKO Park Alışveriş Merkezinde bulunan tüm mağazalardan alışveriş yapılabilecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi ve diğer tüm detaylar için www.sankoparkkazandiriyor.com ziyaret edilebilir. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

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