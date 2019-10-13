Son Dakika Haberleri: Kazdağları sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor
Son Dakika Güncel Kazdağları sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor

Kazdağları sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor

9 dakika önce

Sarı ve kırmızının tonlarıyla adeta sonbahar kıyafetlerini kuşanan Kazdağları kestane ormanları, fotoğrafçıları ve doğa sporu tutkunlarını cezbediyor.

Kazdağları sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor, System.String[]

Sarı ve kırmızının tonlarıyla adeta sonbahar kıyafetlerini kuşanan Kazdağları kestane ormanları, fotoğrafçıları ve doğa sporu tutkunlarını cezbediyor.

Yeşilin bin bir tonu ile bezenen Kazdağları, sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kırmızı renkleri ile etkiliyor. Kendilerine 'Keşif Yolcuları' diyen bir dağcı yürüyüş grubu, Kazdağları'nın bu eşsiz manzaralarını çektikleri fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Kazdağları'nın Hanlar mevkisinde bulunan kestane ormanları kızıl ve sarı tonları ile büyük ilgi çekiyor.

(Emrah Elmas/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
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