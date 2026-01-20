KBÜ Rektörü'nden Vali'ye Ziyaret - Son Dakika
KBÜ Rektörü'nden Vali'ye Ziyaret

20.01.2026 18:17
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Kırışık, Vali Çağatay'a yeni görevinde başarılar diledi ve işbirliği vurguladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Valisi Oktay Çağatay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Kırışık, Vali Çağatay'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Karabük'ün gelişimine katkı sunacak çalışmaların kurumlar arası işbirliğiyle sürdürüleceğine inandığını ifade etti.

Vali Çağatay da ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitelerin bulundukları şehirler için çok önemli bir değer olduğunu belirtti.

Görüşmede, Karabük Üniversitesinin yürüttüğü akademik ve idari çalışmaların yanı sıra eğitim, bilim ve araştırma alanlarında sürdürülen faaliyetler ele alındı. Üniversitenin bölgesel kalkınmaya katkı sunan projeleri, toplumsal fayda odaklı uygulamaları ve kamu kurumlarıyla geliştirilebilecek ortak çalışma alanları değerlendirildi.

Tasarım projeleri jürisi

KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ile bir firma arasında yürütülen üniversite-sanayi işbirliği kapsamında hazırlanan yenilikçi tasarım projeleri, final jürisiyle tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında hazırlanan tasarımlar, jüri değerlendirmesinin ardından firmanın üretim ve ürün geliştirme süreçleri açısından incelenmek üzere seçkiye alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bölüm Başkanı Doç. Dr. Raşit Esen, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz döneminin başında imzalanan protokol doğrultusunda son sınıf öğrencileriyle banyo ürünleri tasarımı gerçekleştirildiğini belirterek, projenin ara değerlendirmesinin firma tesislerinde teknik gezi ve ara jüriyle yapıldığını, final aşamasının ise firma yetkilileri ve tasarım ekibinin katılımıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Firmanın proje süresince öğrencilere destek için 5 kişilik tasarım ekibi görevlendirdiğini aktaran Esen, final sonrası firmanın öğrenci projeleri arasından seçki yapacağını, üretim potansiyeli görülen çalışmaların önümüzdeki dönemde ortak çalışmalarla hayata geçirilebileceğini bildirdi.

KBÜ'nün aralık ayı başarı bülteni yayımlandı

KBÜ'nün akademik, kurumsal ve öğrenci başarılarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaştığı aylık başarı bülteninin aralık ayına ait 9. sayısı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bülten KBÜ'nün istikrarlı yükselişini ve küresel ölçekte artan görünürlüğünü somut verilerle ortaya koyuyor.???????

Kaynak: AA

