Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi ile 495 Kişi İşe Yerleştirildi

06.11.2025 09:39
Keçiören Belediyesi, Kariyer Ofisi aracılığıyla 2025 yılının ilk on ayında 495 kişiyi uygun pozisyonlarda istihdam etti. Ofis, iş arayan vatandaşların yeteneklerine uygun iş fırsatlarına ulaşmalarını sağlamak için önemli çalışmalar yürüttü.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, istihdam olanaklarını artırmak amacıyla kurduğu Kariyer Ofisi aracılığıyla 2025 yılının ilk on ayında önemli bir başarıya imza attı. Vatandaşların meslek ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarına ulaşmasını sağlayan ofisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 495 kişi, kendisine uygun pozisyonlarda istihdam edilerek iş hayatına adım attı.

Keçiören Belediyesi, Kariyer Ofisi aracılığıyla 2025 yılının ilk on ayında önemli bir başarıya imza attı. Vatandaşların meslek ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarına ulaşmasını sağlayan ofis, yürüttüğü çalışmalarla çok sayıda kişiyi yeni işine kavuşturdu. Yılın ilk on aylık döneminde 5 bin 196 kişi Kariyer Ofisi'ne üye olarak kayıt yaptırdı. İşverenlerin talep ettiği niteliklere göre eşleştirme yapan ofis, bu süreçte 4 bin 28 kişiyi mülakatlara yönlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucun 495 vatandaş, kendisine uygun pozisyonlarda istihdam edilerek iş hayatına adım attı.

Uzman ekiplerden titiz mesai

Kariyer Ofisi'ne yapılan başvurular uzman ekiplerce detaylı biçimde değerlendirilerek adayların yetenek ve deneyimlerine göre sınıflandırılıyor. Böylece iş arayan bireylerin en uygun pozisyonlara yönlendirilmesi mümkün hale geliyor. Ayrıca bir İŞKUR Hizmet Noktası olarak da faaliyet gösteren ofis, vatandaşların İŞKUR kaydı oluşturması, mevcut kayıtlarını güncellemesi ve açık iş ilanlarına başvurması gibi konularda rehberlik hizmeti sunuyor.

Ekim ayında 57 vatandaş iş sahibi oldu

Ekim ayı boyunca yürütülen faaliyetlerde 417 kişi Kariyer Ofisi'ne kayıt yaptırırken, kayıtlı olan vatandaşlar arasından 441 kişi ise iş görüşmesi sürecine yönlendirildi. Ekim ayında gerçekleşen mülakatların ardından 57 kişi, bilgi ve becerilerine uygun işlerde çalışma fırsatı elde etti.

"İş arayanlarla işverenler arasında güven köprüsü olmaya devam edeceğiz"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kariyer Ofisi'nin hem iş dünyası hem de vatandaşlar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Kariyer Ofisimiz, liyakat esasına dayalı, adil ve şeffaf bir sistemle iş arayan vatandaşlarımızı işverenlerimizle buluşturuyor. Amacımız, herkesin kendi becerisine uygun işi bulmasına aracılık etmek ve iş dünyasının nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırmaktır. Burası sadece bir başvuru noktası değil, aynı zamanda güvenilir bir istihdam merkezi niteliğindedir. Keçiören'de kimse yalnız kalmasın, herkes emeğinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu anlayışla istihdama katkı sağlamaya, iş arayanlarla işverenler arasında güven köprüsü olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

